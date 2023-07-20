Молдавия вышла из Международного соглашения по сахару из-за сокращения производства

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что республика не заинтересована в участии в организации

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил выход республики из Международного соглашения по сахару из-за спада производства сахарной свеклы и неактуальности участия в этом договоре. Соответствующее постановление принято парламентом.

"Республика Молдова вышла из Международного соглашения по сахару, заключенного в Женеве 20 марта 1992 года. Одновременно прекращается членство нашей страны в Международной организации по сахару", - проинформировала пресс-служба законодательного органа.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, республика не заинтересована в участии в организации, так как в последние годы площади сахарной свеклы и объемы переработки сахара в Молдавии сокращаются. Минсельхоз республики назвал нерациональным оплату членских взносов, подготовку ежегодных отчетов для организации и отправку молдавских представителей на заседания, которые проходят по большей части в Африке и Южной Америке.