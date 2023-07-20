20 июля, 09:57

Глава МИД Австрии заявил о продолжении переговоров с Россией по зерновой сделке

Как отметил Александер Шалленберг, объем зерна, который вывозился по морю, невозможно компенсировать наземными перевозками

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Переговоры по продлению зерновой сделки с Россией все еще идут. С таким утверждением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

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"Все еще надеемся, что удастся достичь нового соглашения и продлить ее [сделку]. Переговоры по этому пункту с Россией до сих пор идут", - сказал он журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС, на повестке которой в том числе стоят ситуация вокруг сделки, возможности расширения вывоза зерна по суше и связанные с этим риски затоваривания зерном рынка ЕС.

По словам Шалленберга, объем зерна, который вывозился по морю, невозможно компенсировать наземными перевозками. 

Теги:
АвстрияРоссияШалленберг, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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