Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн тонн зерна на Украине

Анналена Бербок отметила, что "голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия"

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. 32 млн тонн зерна в настоящее время заблокировано на Украине в результате прекращения действия зерновой сделки. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

По ее словам, в последние дни сложилась ситуация, "когда 32 миллиона тонн зерна <...> застряли на Украине". Она вновь указала, что "голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия".

В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины. "Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне с Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно на Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, а попало к людям по всему миру, которые в нем остро нуждаются", - сказала министр. Бербок добавила, что с самого начала "в дополнение к черноморской инициативе ЕС также укрепил солидарность в отношении железнодорожных перевозок с Украины". "И теперь мы будем делать это еще более интенсивно вместе", - резюмировала она.

В заключение Бербок подчеркнула важность того, что во встрече вновь "принимают участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен".