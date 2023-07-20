На Украине зафиксировали новый рекорд потребления электроэнергии

В "Укрэнерго" призвали жителей страны к экономному ее использованию с 16:00 до 23:00

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Рекордное потребление электроэнергии зафиксировано в энергосистеме Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В энергосистеме <…> был зафиксирован летний рекорд потребления", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что 20 июля зафиксировано превышение рекорда, имевшего место 6 июля. В "Укрэнерго" добавили, что для покрытия потребностей компания привлекает все имеющиеся в энергосистеме работающие электростанции, однако ситуация осложняется плановым выводом на ремонт очередного энергоблока АЭС.

В компании также призвали жителей страны к экономному использованию электроэнергии с 16:00 до 23:00 (время совпадает с московским).

6 июля в "Укрэнерго" сообщили о рекордном уровне потребления электроэнергии, которое оказалось на 7% выше, чем в самый жаркий день 2022 года.