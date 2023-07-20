В Москве появится около 50 тыс. рабочих мест благодаря развитию территорий

В столице в активной стадии реализации находится 41 проект комплексного развития территорий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Операторы, назначенные в Москве для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), создадут около 50 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. За это время городские операторы уже приступили к реализации 25 проектов. По ним возведут около 1,9 млн кв. м жилья, почти 90% которого предназначено для целей программы реновации, а также свыше 2,3 млн кв. м промышленных и общественно-деловых объектов. Благодаря этому в столице будет создано около 50 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как напомнили в пресс-службе, сегодня в столице в активной стадии реализации находится 41 проект комплексного развития территорий. По ним инвесторы и городские операторы строят на участках площадью свыше 497 га более 10 млн кв. м жилой, производственной и общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент территорий превысят 412 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов составит почти 17 млрд рублей.

Новые объекты, которые возводят городские операторы, появятся в 21 районе восьми административных округов Москвы. Больше всего проектов комплексного развития территорий реализуют на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке столицы - по пять, по три - на западе и юге, два - на востоке и по одному - в Зеленограде и на северо-западе.

"В ходе реализации 25 проектов назначенные городом операторы возведут почти 1,7 млн кв. м общественно-деловых объектов. В новых кварталах появится 25 школ и детских садов, рассчитанных более чем на 7 тыс. мест, шесть медучреждений, восемь спорткомплексов площадью около 54 тыс. кв. м, а также логистический центр, технопарк, производственные площадки и другие объекты", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Сегодня в работе у города находятся уже 188 проектов комплексного развития территорий. Программа призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.