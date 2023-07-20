"Эконива" в I полугодии увеличила производство молочной продукции на 77%

Оно составило 127,9 тыс. тонн

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Эконива" в первом полугодии 2023 года увеличил производство готовой молочной продукции на 77% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 127,9 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"В январе - июне 2023 года перерабатывающие предприятия "Эконивы" произвели около 127,9 тыс. тонн готовой молочной продукции - это на 77% больше результата аналогичного периода прошлого года (январь - июнь 2022 года - 72,1 тыс. тонн). Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и другое) увеличилось на 76%, до 122,5 тыс. тонн, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, - на 63%, до 3 тыс. тонн, сыров - в четыре раза, до 2,4 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным компании, ассортимент продукции под брендом "Эконива" включает 87 позиций. Кроме того, компания наращивает производство и за счет увеличения выпуска молочной продукции под собственными торговыми марками партнеров, включая федеральных ретейлеров.

Общее число торговых точек, в которых представлена продукция группы, за первое полугодие увеличилось на 44% и на конец отчетного периода превысило 56,4 тыс. Также за отчетный период открыто 17 фирменных магазинов "Эконивы".

Как сообщили в компании, в мае хозяйства "Эконивы" также приступили к кормозаготовке. На конец отчетного периода заготовлено свыше 140,2 тыс. тонн кормов в сухом веществе (СВ). Всего в 2023 году группа намерена заготовить более 1 млн тонн СВ сочных и грубых кормов. Уборку товарных зерновых планируется начать в ближайшее время, отмечается в сообщении компании.

О компании

"Эконива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Как указывается на сайте компании, сельхозпредприятия компании работают в 13 регионах - Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га.