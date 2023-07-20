На востоке Москвы переустроили ЛЭП для строительства новых объектов транспорта

В компании "Россети Московский регион" отметили, что мероприятия, в частности, позволили повысить надежность электроснабжения жителей районов Кожухово и Некрасовка за счет обновления линий электропередачи и увеличения их пропускной способности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" провели переустройство линий электропередачи (ЛЭП) для обеспечения строительства транспортной инфраструктуры на востоке Москвы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"В связи с высокими темпами строительства в Восточном административном округе Москвы, в частности в районе Некрасовка, и предстоящим интенсивным развитием промзоны "Руднево" здесь реализуется проект строительства многоуровневых транспортных развязок и улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановской до границ с Московской областью, а также возведение станций "Кожуховской" (Некрасовской - прим. ТАСС) линии метрополитена, в том числе транспортно-пересадочного узла на базе станции [метро] "Лухмановская", - говорится в сообщении.

Для реализации масштабных инфраструктурных проектов потребовалось переустройство двух высоковольтных воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ (ЛЭП) - "Цаги - Руднево" и "Ногинск - Руднево". Для повышения габарита ЛЭП над строящимися дорогами вынос сети предусматривал демонтаж старых опор и установку новых, более надежных и современных опор.

"Общая длина реконструированных ВЛ 220 кВ "Цаги - Руднево" и "Ногинск - Руднево" составляет 1,7 км. Для реализации проекта переустройства ЛЭП было установлено девять многогранных и две решетчатые опоры вместо отслуживших свой срок опор типа "Рюмка", смонтировано более 10 км провода. Работы по реконструкции ЛЭП проходили в стесненных условиях населенной местности. Так, на протяжении около километра ВЛ 220 кВ проходят между ВЛ 500 кВ "Каскадная - Чагино" и зоной строительства автомобильной трассы Москва - Ногинск", - добавили в компании.

Также в пресс-службе отметили, что при реконструкции ЛЭП энергетики проводили комплекс мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. В частности, при демонтаже существующих опор и отключении ЛЭП было обеспечено электроснабжение по резервной схеме без обесточения потребителей.

"Работы по реконструкции ВЛ 220 кВ "Цаги - Руднево" и "Ногинск - Руднево" выполнены в намеченные сроки. Произведенные мероприятия позволили не только обеспечить строительство важных транспортных инфраструктурных проектов, но и повысить надежность электроснабжения жителей районов Кожухово и Некрасовка за счет обновления линий электропередачи и увеличения их пропускной способности", - заключили в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".