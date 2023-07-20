Песков заявил, что Путин исчерпывающе объяснил ситуацию вокруг зерновой сделки

По словам пресс-секретаря президента, за подробностями следует обращаться в МИД РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал исчерпывающие объяснения по ситуации вокруг зерновой сделки, за подробностями следует обращаться в МИД РФ. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали, нам добавить к этому нечего", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли реанимировать зерновую сделку за оставшиеся три месяца действия меморандума между РФ и ООН. "Вчера исчерпывающие совершенно объяснения дал президент Путин, выступая на встрече с членами правительства", - отметил Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что Секретариат ООН согласно подписанному с Россией меморандуму может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, это срок до прекращения действия документа. Путин в среду указал, что Россия сразу вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия, а изначально гуманитарная суть соглашений будет восстановлена.