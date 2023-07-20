Euroclear получил €1,743 млрд дохода от реинвестирования активов России в I полугодии

Согласно отчету компании, чистая прибыль от санкционных активов составила €1,283 млрд

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Международный депозитарий Euroclear получил €1,743 млрд дохода в I полугодии от реинвестирования активов России, говорится в опубликованном в четверг отчете компании. В нем подчеркивается, что чистая прибыль от санкционных активов составила €1,283 млрд.

В I полугодии 2022 года доход от санкционных российских активов составлял €111 млрд, а чистая прибыль - €74 млрд.

При этом общий операционный доход площадки вырос в I полугодии 2023 года до €3,107 млрд, что в 3,1 раза больше этого показателя за I полугодие 2022 года.