20 июля, 10:12

Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном о таможенных службах

Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 8 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран.

Соглашение подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года. Президент России Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 8 июля.

В соответствии с соглашением представительство таможенной службы осуществляет следующие функции: представляет интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывает содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвует в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссия
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