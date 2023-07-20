В Китае заявили о готовности расширять импорт высококачественной продукции с Украины

Замглавы Министерства коммерции КНР Ли Цзи отметил, что страна также готова постоянно расширять пространство для торгового и инвестиционного сотрудничества

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Пекин готов совместно с Киевом развивать торгово-экономическое сотрудничество и расширять импорт высококачественной продукции из Украины в Китай. Об этом в четверг заявил замглавы Министерства коммерции КНР Ли Цзи на встрече с замминистра экономики Украины Тарасом Качкой в Пекине.

Их переговоры прошли в рамках седьмого заседания подкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству китайско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству, указано в сообщении на сайте ведомства.

"Китай готов работать с Украиной для активного развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества и содействия развитию стратегического партнерства между двумя странами, - сказал Ли Цзи. - Китай готов расширять импорт высококачественной продукции из Украины, <...> и постоянно расширять пространство для торгового и инвестиционного сотрудничества".

Качка в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию торгово-экономических отношений с Китаем и является важным партнером КНР в реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Надеемся расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай", - добавил Качка.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем китайско-украинской торговли в январе - июне уменьшился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил примерно $3,84 млрд.