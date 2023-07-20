Депутаты Госдумы попросили Росстандарт добавить в ОКВЭД коды для блогеров

По мнению депутатов, эта мера позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредом думского комитета по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду") направила руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антону Шалаеву предложение внести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельность блогеров по информированию аудитории и рекламе. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

"В рамках межфракционного совещания совместно с различными сообществами блогеров нами были подготовлены следующие предложения: внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности <…>, дополнить кодом 73.11.1: "деятельность рекламная в сфере инфлюенс-маркетинга", к которой будет относиться как личная рекламная деятельность блогеров, так и деятельность профильных юридических лиц (агентств, продюсерских центров), работающих с блогерами", - отмечается в письме.

Также предлагается дополнить ОКВЭД кодом 73.3: "Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента". "Мы провели встречи с крупными игроками рынка. Все они указывали на необходимость добавления нового кода в ОКВЭД. Однако мнения представителей Ассоциации блогеров и агентств и Совета блогеров немного разошлись. Они по-разному видят название нового кода. Поэтому решили отразить в запросе два предложения, на выбор профильной структуры - взять один из вариантов или сразу два", - пояснила ТАСС Лантратова.

"Предлагаемая мера по добавлению кода в ОКВЭД позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства и решить давнюю проблему правового статуса блогеров, в частности блогеров, занимающихся рекламной деятельностью, а также выведет коммуникацию индустрии инфлюенс-маркетинга с государством на новый уровень", - говорится в письме.

"В связи с изложенным просим Вас, уважаемый Антон Павлович: рассмотреть целесообразность реализации предлагаемой инициативы по внесению изменения в ОКВЭД и представить позицию Агентства по данному вопросу; содействовать в обеспечении разработки нового вида ОКВЭД на базе Минцифры России, в том числе в разработке ведомством проекта изменений ОКВЭД 2 для последующего предоставления указанного проекта в Минэкономразвития России", - говорится в письме.

Кроме того, депутаты просят Шалаева содействовать в организации обсуждения совместно с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС, а также отраслевыми ассоциациями вопроса о введении и разработке новых видов ОКВЭД.