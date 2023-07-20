Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа о мерах в ответ на санкции

Документ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по утвержденному правительством списку

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия своего указа, которым в ответ на санкции ограничивался ввоз и вывоз из страны отдельной продукции и сырья. Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, подписанного 8 марта 2022 года, действовала до 31 декабря 2023 года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

Этот указ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования) по списку, утвержденному правительством. В этот перечень вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее.

Этот указ Путина от 8 марта 2022 года был одним из документов, принятых российскими властями в ответ на недружественные действия Запада после начала специальной военной операции. Так, 28 февраля и 1 марта 2022 года были подписаны указы, касающиеся валютной сферы и особого порядка сделок с лицами из недружественных стран, 5 марта - документ о временном порядке выплат кредиторам из стран, принявших санкции против России. Еще один указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования был подписан 18 марта того же года. 31 марта президент РФ подписал указ о порядке расчетов за поставки природного газа в недружественные страны за российские рубли, в мае - указ о контрсанкциях в отношении зарубежных физических и юридических лиц.

Кроме того, в марте 2022 года правительство РФ отменило ответственность за так называемый параллельный импорт и разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей (по утвержденному перечню продукции).

В первой половине 2022 года и последующие месяцы российскими властями принимались и другие решения в ответ на санкции, в том числе документы о недружественных странах, о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах и так далее.