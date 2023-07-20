Госдума приняла во II чтении законопроект о комплексных изменениях в налоговой сфере

В инициативу включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физических лиц в налоговых органах, а также изменения, касающиеся НДС, НДФЛ, налога на прибыль, налогообложения личных фондов и имущественных налогов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий комплексные изменения в налоговой сфере. Документ подготовлен для реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики РФ.

В законопроект включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физических лиц в налоговых органах, а также изменения, касающиеся НДС, НДФЛ, налога на прибыль, налогообложения личных фондов и имущественных налогов.

Налоговое администрирование

В законопроект включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физических лиц в налоговых органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой сфере. Предлагается наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) России полномочиями по утверждению порядка постановки (снятия) с учета лиц в налоговых органах, основания и порядок внесения изменений в данные учета, перечни для этого документов, их формы, а также полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе установление критериев отнесения лиц к категории крупнейших налогоплательщиков.

Кроме того, предлагается установить основания для учета в налоговых органах иностранных граждан, получающих доходы от вкладов в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу. Также предлагается изменить порядок получения сведений об адвокатах и вместо нынешнего (посредством получения информации налоговыми органами от адвокатских палат субъектов РФ) предусмотреть новый (получение необходимой информации ФНС России посредством комплексной информационной системы адвокатуры России).

Законопроектом предусматривается совершенствование порядка досудебного урегулирования налоговых споров: предлагается распространить внесудебный порядок обжалования на споры имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий (бездействия) должностных лиц.

Предлагается установить возможность использования личного кабинета налогоплательщика индивидуальным предпринимателям. Законопроект также предусматривает ряд уточняющих положений, направленных на совершенствование налогового мониторинга, в частности, установление возможности возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов участникам налогового мониторинга в общем порядке (в случае отказа от заявительного порядка). Предлагается внедрить в налоговые правоотношения электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов. Одним из условий для применения возмещения сумм налога на добавленную стоимость, акцизов является предоставление налогоплательщиком вместе с налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, действующей банковской гарантии.

Предусматривается усиление ответственности налогового агента за непредставление налоговому органу налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, уточнение обязанности налогового агента по уплате налога в случае выплаты дохода в адрес иностранной организации. Предлагается скорректировать существующий механизм пересчета суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в российскую валюту, установив в качестве момента, когда налоговые агенты обязаны провести пересчет по официальному курсу ЦБ РФ, дату выплаты дохода.

В законопроект вошли нормы, связанные с совершенствованием единого налогового счета, которые ранее не вошли в депутатский законопроект о едином налоговом счете. Речь идет о возврате переплаты по налогам только после проведения камеральной проверки деклараций в отдельных случаях, также предусматривается сохранение в бюджетах сумм переплат по налогам, которое возникает при представлении налоговых деклараций к уменьшению до представления налогоплательщиком заявления на возврат.

НДС

Согласно проекту закона, увеличивается с 100 до 300 рублей лимит расходов на приобретение или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от НДС, поскольку "действующий в настоящее время лимит указанных расходов не пересматривался с 2005 года", указано в пояснительной записке.

Продлеваются сроки применения заявительного порядка возмещения НДС для налогоплательщиков на 2024 и 2025 год. Заявительный порядок позволяет компаниям возмещать НДС, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки.

Устанавливаются особенности уплаты НДС при предоставлении на территории РФ органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), согласно которому НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель (получатель) таких прав.

Налог на доходы физических лиц

В части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику право на получение стандартного налогового вычета, если на его обеспечении находятся дети или подопечные, признанные недееспособными, вне зависимости от их возраста. Также упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ - процесс получения отдельных социальных налоговых вычетов будет автоматизирован, в том числе на обучение и на дорогостоящее лечение. Предусматривается, что медицинские и иные организации сами будут направлять сведения в налоговые органы.

На 2023 год продлевается действие положения об освобождении от НДФЛ доходов граждан РФ, которые появились при покупке акций или долей в российских компаниях у нерезидентов, прощающих образовавшийся долг покупателю. Налоги не будут распространяться на доходы "в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец - иностранная организация (или иностранный гражданин)", если было принято решение о прощении долга.

Уточняется налоговая база учета произведенных расходов при продаже семьями с детьми жилого помещения, приобретенного с использованием средств господдержки. Освобождаются от НДФЛ суточные работникам, которые постоянно работают в пути и в разъездах, но не более чем 700 рублей в день. Ко второму чтению добавлено, что суточные, полевое довольствие, надбавки за вахтовый метод взамен суточных в случае работы за границей не облагаются НДФЛ в размере до 2 500 рублей в день.

Налог на прибыль

В связи с тем, что региональный инвестиционный проект не может быть направлен на производство подакцизных товаров, предлагается установить соответствующие исключения для участников региональных инвестиционных проектов - дается возможность производить подакцизные товары в региональных инвестиционных проектах, если в рамках таких проектов создается или получается сталь жидкая, этан или сжиженный углеводородный газ.

До 2030 года продлевается 50-процентное ограничение по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.

Предусмотрены правила формирования налоговой стоимости имущества (имущественных прав) в случае, когда получение этого имущества приводило к признанию внереализационных доходов.

Налогообложение личных фондов

Передача имущества в личный фонд и из личного фонда будет освобождена от налогообложения по НДС, по налогу на прибыль, по НДФЛ. Предусматривается, что доходы личного фонда будут облагаться по ставке 15% при условии, что он не осуществляет активную коммерческую деятельность, а занимается только получением пассивных доходов. Доля пассивных доходов - дивидендов, процентов, роялти, доходов от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, курсовых разниц - должна составлять более 90% от совокупных доходов личного фонда.

Имущественные налоги

Упрощается порядок освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске - эта норма затронет 273 тыс. транспортных средств, указывается в пояснительной записке.

Вводятся дополнительные льготы по налогам на имущество - с налогового периода 2024 года предлагается устанавливать законами субъектов РФ ставки по налогу на имущество организаций в размере не более 0,3% (в настоящее время - 2%) для жилых помещений, гаражей, машино-мест. Такая норма будет действовать для объектов налогообложения, принадлежащих личному фонду на праве собственности, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. Исключение - объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Для земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами для жилищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории, заключенного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, сумму земельного налога и его авансовых платежей с 2024 года планируется исчислять с коэффициентом 2 не с даты регистрации возникновения прав на участки, а со дня выдачи разрешения на строительство жилых (многоквартирных) домов на них.

Для целей обложения налогом на имущество физлиц и предоставлении льгот по этому налогу предлагается приравнять к жилым домам садовые дома и жилые строения с налогового периода 2024 года.

Также регламентируется информационный обмен налоговых органов с органами муниципального земельного контроля для выявления земель, используемых не по целевому назначению.