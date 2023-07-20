Госдума одобрила во II чтении возвращение НДС на строительство апартаментов

При этом на нежилые помещения в многоквартирных жилых домах предусмотрено освобождение от НДС, если застройщик возводит такое строение на основании договора участия в долевом строительстве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, в котором предусматривается отмена освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков апартаментов, построенных по правилам долевого строительства. Документ является частью большого правительственного законопроекта, посвященного реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

"Отменяется освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ", - говорится в тексте документа.

При этом на нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, в том числе на гаражи и машиноместа, напротив, предусмотрено освобождение от НДС, если застройщик возводит такой дом на основании договора участия в долевом строительстве.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Налог на добавленную стоимость для компаний, которые строят апартаменты, но продают их по договору долевого участия, как обычное жилье, был отменен в 2010 году.