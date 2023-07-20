Дума одобрила во II чтении освобождение от НДС туроператоров в сфере внутреннего туризма

Законопроект освобождает от НДС туроператоров на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении нормы, освобождающие от НДС реализацию организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма. Соответствующая поправка была инициирована председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций ко второму чтению законопроекта, направленного на реализацию основных положений налоговой политики.

Как напомнил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, соответствующий законопроект был ранее внесен правительством РФ, кроме того, с подобной инициативой выступила ранее фракция ЛДПР, однако в итоге было принято решение внести соответствующую поправку в законопроект второго чтения.

27 июня правительство внесло в Думу законопроект об освобождении от НДС туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно. Согласно этому документу, туроператор получал право применять освобождение от НДС в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма, которые были совершены с 1 января 2023 года. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ от 6 марта 2023 года.