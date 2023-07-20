Госдума одобрила во II чтении продление льготы по НДПИ на добычу руд черных металлов

Действие льготы продлевается до 2034 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении нормы, продлевающие действие льготного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче руд черных металлов подземным способом. Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Понижающий коэффициент к НДПИ предлагается увеличить с 0,1 до 0,25 на участках, где на отработку подземным способом приходится более 90% балансовых запасов. Действие льготы продлевается до 2034 года. А при добыче на участках, не соответствующих этому критерию подземной добычи, коэффициент будет равен 1.

Ранее Минфин подготовил проект соответствующих поправок о продлении льготы по НДПИ на добычу руд черных металлов. Тогда в проекте поправок отмечалось, что подземный способ добычи руд черных металлов характеризуется более высокими затратами по сравнению с открытой добычей. Скорректированная себестоимость производства железорудного концентрата на подземных рудниках в 2022 году составляла около 5 тыс. рублей за тонну, тогда как внутренние цены на него составляют 4,6 тыс. рублей, что приводит к убыткам добывающих компаний.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов ранее сообщал, что Минфин готовит изменения по НДПИ для добычи подземных железных руд. В частности, он говорил, что пониженный коэффициент для добычи подземных руд будет продлен еще на 10 лет и может составить 0,25.