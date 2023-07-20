ГД одобрила во II чтении корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 года

Такая мера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственные поправки по корректировке топливного демпфера, предполагающие снижение выплат нефтяникам по нему на 50% с 1 сентября до конца 2026 года. Соответствующие положения были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о реализации отдельных положений налоговой политики.

Согласно поправкам, предусматривается корректировка демпфирующего механизма: на 50% сокращаются выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу.

Как сообщалось, корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц.

Госдума также проиндексировала ставки акцизов на бензин и топливо на 5% в 2024 году и на 4% в 2026 и 2027 годах. В частности, ставки акцизов на бензин класса "Евро 5" на 2024 год предлагается установить на уровне 15,048 тыс. руб. за тонну. В 2025 и 2026 году предполагается рост на 4%. На дизтопливо акциз может вырасти также на 5%, до 10,425 тыс. руб. в 2024 году, в 2025-2026 годах - на 4%.