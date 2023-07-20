Кабмин поддержал штрафы для представителей госзаказчика при приемке военной техники

За нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на подготовленный рабочей группой по вопросам СВО законопроект о введении административной ответственности для представителей госзаказчика за нарушения при приеме гособоронзаказа. Отзыв размещен в думской электронной базе.

Как отметил ранее первый вице-спикер Совета Федерации, глава рабочей группы Андрей Турчак, внесенный в Госдуму законопроект предусматривает, что военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа. Для этого в Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается прописать, что они будут нести наказание за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции. Штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за каждое нарушение.

Правительство со своей стороны указало на то, что государственный заказчик по закону "не выступает стороной контракта (договора), заключенного во исполнение государственного оборонного заказа". Это не позволяет возложить на данных должностных лиц ответственность за несоблюдение условий контракта. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказано в тексте.