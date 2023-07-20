Госдума приняла базовый закон о северном завозе

В документе, в частности, предлагается закрепить понятия "территории северного завоза", "территории с ограниченными сроками завоза грузов"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза, а также сопутствующую инициативу, которая вносит корреспондирующие поправки в часть других законов.

Проект базового закона был внесен в Думу правительством в феврале. Под северным завозом предлагается понимать комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

В законе, в частности, предлагается закрепить понятия "территории северного завоза", "территории с ограниченными сроками завоза грузов", перечень таких территорий утвердит правительство РФ на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Законопроект предусматривает четкое распределение полномочий в этой сфере между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие единого морской оператора северного завоза - это будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. Срок его полномочий составит 15 лет. Дату начала работы единого морского оператора северного завоза определит правительство РФ не позднее 1 января 2026 года.

Кроме того, законопроект предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз"). Как отмечают авторы инициативы, система обеспечит "обработку и анализ информации о северном завозе, мониторинг движения грузов и своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках". Оператором новой информсистемы сможет выступать как непосредственно Минвостокразвития, так и подведомственная ему организация.

Категории грузов

Для дифференциации мер государственной и муниципальной поддержки документ вводит три категории грузов северного завоза. Так, к первой категории относятся грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также специализированные продукты лечебного питания. Кабмин наделяется полномочиями определять перечень таких грузов и оказывать господдержку их завозу.

Ко второй категории грузов предлагается отнести грузы для государственных и муниципальных нужд. Предполагается, что единый морской оператор северного завоза будет перевозить грузы первой и второй категорий по регулируемым тарифам с последующим предоставлением субсидии на возмещение недополученных доходов. В третью категорию предлагается включить остальные грузы.

Документ также вводит институт планирования северного завоза грузов первой и второй категорий. Предполагается, что такой план будет формироваться ежегодно на трехлетний период, его будет утверждать Минвостокразвития 1 ноября года, предшествующего планируемому. При этом правила перевозки грузов северного завоза, транспортно-логистических услуг в отношении них и нормы специальной маркировки таких грузов установит кабмин.

Согласно поправкам ко второму чтению, органы исполнительной власти субъектов РФ получат право устанавливать снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые на территориях северного завоза, а также предельные значения розничных и оптовых цен на грузы первой категории. Порядок установления этих цен будет определяться правительством РФ.

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.