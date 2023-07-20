В Киеве призвали ЕС не ограничивать агроэкспорт Украины

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Евросоюз также должен ввести компенсации для аграриев страны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен обеспечить беспрепятственный украинский экспорт продовольствия и компенсации для украинских аграриев, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ранее в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки.

"Призываю партнеров работать вместе, чтобы обеспечить мировую продовольственную безопасность и экономическое выживание Украины, - написала она в Twitter. - Это означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС. Также должен быть предусмотрен компенсационный механизм для украинских аграриев, которые продолжают работать в полях несмотря на риск для жизни".

При этом Стефанишина раскритиковала инициативы Польши по продлению запрета на ввоз украинского зерна. "Черное море заблокировано для украинского экспорта. <...> А польские официальные лица говорят, что границы ЕС также будут закрыты для зерна, - написала вице-премьер. - Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб".

Затоваривание еврорынка

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета со 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились из-за потока зерна по линиям солидарности. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. ЕК изначально была категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно €200 млн, однако это не дало результата.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.