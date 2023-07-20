Московские промышленники провели более 120 переговоров с байерами из стран СНГ

В онлайн бизнес-миссии приняли участие производители средств для ухода за кожей и гигиены полости рта, лекарственных препаратов, медицинских изделий и ночных контактных линз

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Промышленники из Москвы провели более 120 переговоров с крупными байерами из стран СНГ, в онлайн бизнес-миссии приняли участие производители средств для ухода за кожей и гигиены полости рта и других сфер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Международные бизнес-миссии становятся все более востребованными у столичных промышленников. С начала года участие в байерской программе Центра "Моспром" уже приняли 46 предприятий. Поддержка столичных компаний в развитии международных поставок продолжается. Так, в период с 19 по 30 июня московские промышленники встретились с 55 крупнейшими байерами из стран СНГ. Они провели более 120 онлайн-переговоров, в ходе которых иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом столичной продукции", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что в онлайн бизнес-миссии приняли участие производители средств для ухода за кожей и гигиены полости рта, лекарственных препаратов, медицинских изделий и ночных контактных линз. Столичная компания "Экотехпром" в рамках встречи с белорусской стороной поделилась опытом в сфере переработки отходов, в том числе холодильного оборудования, работой с RDF-топливом и фреоном. Компании договорились о совместной проработке вариантов утилизации электронного и электрического оборудования с учетом стандартов Республики Беларусь.

Компания "РЭД" представила производителю медицинского оборудования из Узбекистана экспресс-тесты для определения широкого круга антигенов различной природы. Стороны договорились продолжить обсуждение возможности поставки столичной продукции. Московская фармацевтическая компания "Изварино Фарма" в рамках бизнес-миссии провела переговоры с байерами из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана, которые проявили заинтересованность в закупке столичных препаратов, перечислили в пресс-службе.

"Наша продукция применима в разных областях медицины, таких как акушерство и гинекология, эндокринология, трансплантология, кардиология, неврология и многие другие. По итогам бизнес-миссии мы были рады видеть заинтересованность партнеров из СНГ в препаратах нашего производства. Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество с ними и готовимся к формированию первых поставок", - подчеркнул менеджер компании Самир Мамедов.

Экспортеры могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа запущена в рамках федеральной программы "Мой экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".