Цена бензина Аи-92 на бирже поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну

В то же время стоимость Аи-95 превысила 69 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну, а цена бензина марки "Премиум-95" превысила 69 тыс. рублей за тонну, вновь обновив рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,03%, до 63,924 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 19 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 62,653 тыс. рублей за тонну. Его цена обновляет рекорд 11 дней подряд.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,26%, до 69,002 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный также 19 июля (68,141 тыс. рублей за тонну).

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 2,37%, до 56,681 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 1,84%, до 22,253 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,18%, до 65,462 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 4,18%, до 20,817 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 2,03%, до 17,004 тыс. рублей за тонну.