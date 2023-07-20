Компания "Балтика" планирует развивать промышленный туризм

Как сообщили в пресс-службе компании, с начала пивоваренные заводы "Балтики" посетили более 8 тыс. туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" планирует расширять возможности для проведения экскурсий на своих производственных площадках. С начала 2023 года пивоваренные заводы "Балтики" посетили более 8 тыс. туристов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Более 8 тыс. человек побывали на экскурсиях по пивоварням "Балтики" в первой половине 2023 года. Заводы "Балтики" всегда были одними из самых посещаемых объектов промышленного туризма в своих регионах. Активность, с которой жители Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Ярославля, Ростова-на-Дону, Самары, Хабаровска и Новосибирска (а также гости этих городов) записываются на экскурсии в 2022-2023 годах, говорит о том, что интерес к турам на заводы по-прежнему высок", - сообщили в пресс-службе.

Экскурсии на завод

19 июля представители туроператоров и завод компании "Балтика" в Петербурге обсудили расширение возможностей для проведения экскурсий на производстве, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма в Петербурге.

До пандемии пивоварни "Балтики" принимали порядка 30 тыс. туристов в год. "Балтика" возобновила экскурсии в июне прошлого года после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, уточнили в компании.

"Мы проводим экскурсии для того, чтобы наши гости своими глазами увидели, как и из чего мы варим пиво, как контролируем качество сырья, осуществляем розлив продукции и организуем доставку свежего пива в магазины, бары и рестораны. Благодаря визиту на пивоварню у многих людей в лучшую сторону меняется представление о работе крупной компании. Конечно же, важная часть экскурсий, наша вишенка на торте, - это дегустации, на которых мы рассказываем гостям о сочетании пива и закусок, разнообразии сортов и культуре потребления", - рассказала старший директор по коммуникациям и устойчивому развитию пивоваренной компании Надежда Овсянникова.

Как ранее сообщили в комитете по развитию туризма, предприятие одним из первых прошло обучение по программе акселератора "Открытая промышленность", разработанной Агентством стратегических инициатив. Компания развивает это направление своей деятельности с 1990-х годов и разработала стандарт туристского маршрута, который распространяется на все восемь заводов в России. В ходе экскурсии посетители узнают об истории производства, о его трансформации со времен СССР и до наших дней. Они также могут рассмотреть все этапы производства продукта, наблюдая за этим со стороны с соблюдением всех требований безопасности.

О компании

Как сообщалось 19 июля, президентом "Балтики" назначен бизнесмен Таймураз Боллоев, руководивший пивоваренной компанией с 1991 по 2004 годы.

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ был опубликован на официальном портале правовых актов в воскресенье. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ).

Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года. Соглашение об этом было подписано в июне 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций.

Портфель пивоваренной компании "Балтика" включает более 40 пивных национальных и региональных брендов ("Балтика", Tuborg, Garage, "Арсенальное" и другие) и два непивных бренда: энергетический напиток Flash Up и квас "Хлебный край". Компания управляет восьмью заводами в России.