В Свердловской области в 2025 году запустят новое производство БПЛА

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн рублей

ЕКАТЕРИБНУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Научно-производственный комплекс "Энергетические системы и компоненты" (НПК ЭСК) в 2025 году запустит на территории опережающего развития (ТОР) "Лесной" в Свердловской области производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Общий объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн рублей, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Беспилотники - семимильными шагами надвигающееся будущее. Считанные годы пройдут, и они будут востребованы везде - в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, геопространственных данных. <…> Перечень производителей пополнит компания НПК ЭСК, которая в 2022 году получила статус резидента ТОР "Лесной", что позволит предприятию воспользоваться налоговыми преференциями. Уже в 2025 году здесь запустят производство беспилотников", - привели в сообщении слова замгубернатора региона Дмитрия Ионина.

В департаменте отметили, что объем инвестиций в новое производство на первом этапе оценивается в 45 млн рублей. "Всего планируется инвестировать около 200 млн рублей", - добавили в сообщении.

Город Лесной - закрытый город (ЗАТО) Росатома, в нем расположен один из крупнейших в мире производителей изотопов - комбинат "Электрохимприбор". Город получил статус ТОР в 2019 году.