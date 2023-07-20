В полпредстве в ДФО заявили о намерении выделить 741,8 млрд рублей на ренованцию

Речь идет о Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Северобайкальске, Чите и Тынде

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 741 млрд рублей планируют выделить на реновацию при реализации мастер-планов Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Были выпущены поручения главы государства и правительства России по реализации мастер-планов Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды. <…> Долгосрочные планы развития этих городов до 2030 года включают 116 мероприятий. На их финансирование предполагается выделить 741,8 млрд рублей, в том числе 422,7 млрд рублей из федерального бюджета и 264,7 млрд рублей из внебюджетных источников. В федеральном бюджете на реализацию планов развития данных городов уже предусмотрено 168,4 млрд рублей", - говорится в сообщении аппарата по итогам совещания с ответственными федеральными министерствами и ведомствами, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что все мастер-планы готовились совместно с жителями. Среди общих задач - улучшение качества городской среды, строительство новых жилых комплексов и формирование современных общественных пространств, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистического потенциала, сбалансированное размещение новых экономических кластеров и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязненности воздуха и модернизации электросетевого хозяйства. Реализация плана развития Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала, а Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск будет содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР "Горный воздух" и модернизация одноимённого горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.

Решение о реновации городов Дальнего Востока принято президентом РФ Владимиром Путиным на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Разработка мастер-планов идет для 25 дальневосточных городов. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек. Долгосрочные планы развития пяти городов будут утверждены правительством до начала ВЭФ-2023.