"Россети" направят 500 млн руб. на модернизацию узловых энергообъектов Костромской области

Проект повысит надежность работы сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение региона с населением более 571 тыс. человек

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - "МЭС Центра" - проведет модернизацию оборудования на подстанции 220 кВ "Мотордеталь" и распределительном устройстве 500 кВ, действующем на территории планируемой в советские годы к постройке атомной электростанции в Костромской области. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Проект повысит надежность работы сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение региона с населением более 571 тыс. человек и межсистемные связи с Вологодской, Нижегородской и Ярославской областями, уточняется в сообщении.

В результате работ открытое распределительное устройство 500 кВ Костромской АЭС будет полностью переведено на элегазовое оборудование - на нем установят четыре новых выключателя 500 кВ. На подстанции 220 кВ "Мотордеталь" в ходе первого этапа модернизации проведут замену выключателей класса напряжения 110 кВ.

Внедряемые элегазовые аппараты произведены в России и обладают высокой надежностью, пожаробезопасностью и длительным сроком службы - более 30 лет. Кроме того, устройства могут управляться в автоматизированном режиме и позволяют ликвидировать "воздушную сеть" - компрессоры и воздуховоды. Благодаря этому высвобождается полезная площадь и исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, подчеркивают "Россети".

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Внутренние полости элегазового выключателя заполнены негорючим газом, служащим одновременно изоляционной и дугогасительной средой, поясняется в сообщении.

Подстанция 220 кВ "Мотордеталь" участвует в электроснабжении Костромы, центральных районов Костромской и восточных районов Ярославской областей. Открытое распределительное устройство 500 кВ Костромской АЭС выполняет функцию транзитного объекта, обеспечивая связи с Вологодской и Нижегородской энергосистемами.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.