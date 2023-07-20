Украинский премьер назвал недружественным шагом инициативу Польши по запрету импорта зерна

Денис Шмыгаль заявил, что этот шаг серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Инициатива Варшавы по продлению запрета на импорт украинского зерна является недружественным шагом по отношению к Киеву. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Это недружественный и популистский шаг, который серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины, - написал он в Twitter. - Мы призываем наших партнеров и Еврокомиссию обеспечить беспрепятственный экспорт всей украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС".

Ранее с подобной критикой и призывами выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она призвала ЕС предусмотреть "компенсационный механизм для украинских аграриев, которые продолжают работать в полях несмотря на риск для жизни".

Затоваривание еврорынка

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета со 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились из-за потока зерна по линиям солидарности. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. ЕК изначально была категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно €200 млн, однако это не дало результата.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.