Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Причины принятого британским правительством решения не называются

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков исключен из британских санкционных списков.

Об этом говорится в документе, распространенном в четверг Минфином Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)", - говорится в примечании к санкционному перечню.

Причины принятого британским правительством решения не называются.