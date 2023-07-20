20 июля, 12:04,
обновлено 20 июля, 12:10
Санкции в отношении России

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Сергей Коньков/ ТАСС
Олег Тиньков
© Сергей Коньков/ ТАСС

Причины принятого британским правительством решения не называются

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков исключен из британских санкционных списков.

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Об этом говорится в документе, распространенном в четверг Минфином Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)", - говорится в примечании к санкционному перечню.

Причины принятого британским правительством решения не называются. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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