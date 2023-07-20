Мишустин пообещал упростить подтверждение российского происхождения товаров

По словам премьер-министра РФ, это позволит расширить доступ к мерам государственной поддержки для производителей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Производители товаров смогут проще и быстрее подтверждать российское происхождение своей продукции, что расширит для них доступ к мерам государственной поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня рассмотрим законопроект, который сделает более удобным процесс официального подтверждения того, что продукция действительно сделана у нас в стране. И предпринимателям, соответственно, не придется больше оформлять на нее многочисленные бумаги", - указал он.

Как пояснил глава кабмина, теперь все необходимые для принятия таких решений сведения будут сразу же вноситься в соответствующий реестр. "Благодаря полностью электронной системе увеличатся и возможности бизнеса для получения мер государственной поддержки. Отечественной продукции будет отдан приоритет в государственных закупках, а также в инвестиционных проектах с государственным участием", - сообщил он.