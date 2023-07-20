Кабмин направит еще более 1 млрд рублей на развитие туризма в нескольких регионах

Речь идет о Камчатке, Адыгее, Тверской и Ярославской областях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит более 1 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры на Камчатке, в Адыгее, а также в Тверской и Ярославской областях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Направим дополнительно еще более миллиарда рублей в Республику Адыгея, на Камчатку, в Тверскую и в Ярославскую области", - сказал глава кабмина. По его словам, "это позволит ускорить в текущем году уже начатые работы для развития обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в этих указанных четырех субъектах".

Такие меры, отметил премьер, будут способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и природу, а также создадут для граждан комфортные условия для отдыха.

Мишустин обратил внимание на то, что в России среди путешественников растет интерес к посещению заповедных и особо охраняемых природных территорий. В этой связи он подчеркнул, что и государство, и бизнес, и сами туристы должны иметь представление о том, "что допустимо, а что нельзя там [в заповедных зонах] делать, чтобы не создавать риски для уникальных ранимых экосистем".

Для перемещения по таким территориям требуются соответствующие инженерно-транспортные решения и благоустройство, указал он, напомнив, что средства на эти цели выделяются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Мы перераспределим сегодня около 1,5 млрд рублей на создание инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях и развитие экологического туризма", - пообещал Мишустин.