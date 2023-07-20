Госдума приняла закон об упрощении перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний

Под экономически значимой организацией понимается имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности хозяйственное общество, перечень которых определит правительство

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на совершенствование регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями и упрощение перехода в юрисдикцию РФ таких организаций. Эти нормы появились в тексте документа, подготовленному ко второму чтению.

Документ устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций, определяет условия и порядок вступления лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, принадлежащими иностранной холдинговой компании, в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале), а также устанавливает особенности приобретения экономически значимыми организациями публичного статуса. При этом такие изъятия не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников (акционеров) и иных лиц.

Под экономически значимой организацией понимается имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ российское хозяйственное общество, перечень которых определит правительство РФ. Критериями отнесения к таким организациям будут: объем выручки - выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат сотрудников - свыше 4 тыс. человек. Под иностранной холдинговой компанией понимается иностранное юрлицо, которое связано с иностранными государствами, совершающими в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, и которому принадлежит не менее чем 50% голосующих акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации.

Закрепляется перечень обстоятельств, при установлении любого из которых осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостанавливается. Дела о приостановлении осуществления таких прав рассматривает Арбитражный суд Московской области по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с установленными этим законом особенностями.

В отношении лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющихся гражданами или резидентами РФ, устанавливается обязанность вступить в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале). При этом предусматриваются основания для отказа в передаче акций (долей в уставном капитале) в прямое владение указанных лиц.

Российские акционеры перейдут в юрисдикцию РФ через суд

Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что законопроект в ходе подготовки ко второму чтению был дополнен положениями, имеющими важное значение для стабилизации российской экономики. Как пояснил депутат, эти нормы связаны с возвращением в Россию компаний, которые были зарегистрированы за рубежом и продолжают управляться из-за рубежа.

"В настоящий момент ситуация обострилась, и мы понимаем, что в этой связи рассчитывать на какое-либо понимание со стороны органов власти зарубежных стран в отношении наших компаний не приходится. Все чаще иностранные собственники подвергаются политическому давлению. Поэтому было подготовлено предложение о введении механизма, упрощающего переход в российскую юрисдикцию тем компаниям, которые являются экономически значимыми, прежде всего, стратегическими. Это компании, которые имеют важное значение для нашей экономики, для занятости населения, осуществляют функции градообразования. Для нас принципиально важно, чтобы этот механизм был основан на законе, т. е. был полностью легитимным. Обратившись в суд, российские акционеры смогут решить проблему перехода из офшорной в российскую юрисдикцию и продолжить пользоваться теми же правами акционеров в обществе и в той же доле", - отметил Гаврилов.