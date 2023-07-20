Росимущество продало "Первую образцовую типографию" за 4,93 млн рублей

Начальная цена лота составляла 2,99 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Росимущество продало на аукционе "Первую образцовую типографию" за 4,93 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на ГИС "Торги".

Типография была основана в 1876 году. Согласно информации на сайте организации, в 2021 году 25% всех книг и брошюр в России были отпечатаны на ее предприятиях.

Начальная цена лота составляла 2,99 млн рублей. Победителем стал московский предприниматель Денис Избрехт. Помимо московского отделения были также проданы семь филиалов типографии.

В мае 2016 года компания "Юнитекс" приобрела 100% акций типографии, до этого принадлежавшей государству. Однако Московский областной суд в октябре 2016 года, рассматривая иск проигравшего участника торгов, признал результаты аукциона незаконными. В мае 2017 года "Юнитекс", исполняя решение суда, вернул пакет акций государству.