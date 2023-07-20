Правительство расширит перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС

В него войдут автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российское правительство расширит перечень детских товаров, на которые будет распространяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость, туда войдут автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению президента мы расширили перечень изделий, для которых в два раза, до 10%, снижен налог на добавленную стоимость. Теперь в него включены автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, то есть все предметы, которые в первую очередь необходимы для удобства и для безопасности ребят", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в апреле кабмин разрешил продавать с уменьшенной ставкой кроватки для детей, льготным налогообложением также пользуются продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для творчества и образования.

"Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", - сообщил премьер-министр.