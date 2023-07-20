Индия заявила, что рассчитывает на скорейший выход из тупика с зерновой сделкой

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи отметил, что не имеет информации о том, будет ли Нью-Дели обсуждать с Москвой в двустороннем формате последствия остановки сделки

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индия поддерживала зерновую сделку и рассчитывает на скорейший выход из тупика, в котором оказались эти договоренности. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы подчеркивали необходимость решать проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом, которые оказывают влияние на развивающиеся страны из-за конфликта на Украине. Индия приветствовала подписание и последующее продление черноморского зернового соглашения при содействии ООН, а также сопутствующего ему пакета договоренностей по удобрениям", - напомнил Багчи.

"Мы поддерживали это соглашение. Мы надеемся на скорейший выход из сложившегося тупика", - подчеркнул дипломат.

При этом он отметил также, что не имеет информации о том, будет ли Нью-Дели обсуждать с Москвой в двустороннем формате последствия остановки зерновой сделки.