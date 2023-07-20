Эксперт заявил, что средний ресторан в Москве по качеству выше, чем в Милане или Париже

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов отметил, что преклонение перед западными технологиями в этой сфере практически ушло

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средний московский ресторан по качеству выше, чем среднее заведение Милана или Парижа, заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Преклонение перед западными технологиями, преклонение перед их продуктом - оно как таковое практически ушло. Мы осознали, что мы научились работать. Если 15-20 лет назад мы ездили туда учиться, мы оттуда вытягивали за огромные деньги их шефов, чтобы они у нас работали, вытягивали менеджеров, пытались у них поучиться, сейчас - мы постоянно об этом говорим - средний московский ресторан выше по качеству, чем средний миланский или средний парижский ресторан", - сказал Миронов.

"Мы научились этому, мы перестали у них забирать технологии. Когда мы учились, мы догоняли их - мы догнали, мы научились. Но они консервативны, а мы развиваемся. И в нашем развитии мы пошли дальше. Плюс у нас очень жесткая конкуренция внутри", - добавил он.

Миронов также указал, что другой тренд на ресторанном рынке - использование российских продуктов.

"Мы много лет говорим о том, что давайте остановимся с этим норвежским-чилийским-фарерским лососем, давайте обратим внимание на наш Дальний Восток, на нашу российскую рыбу. Сейчас в силу тех причин, что лосось прыгает в цене, жесткая логистика, сложности поставки - мы наконец начали обращать на это внимание", - отметил он.