Объем экспорта участников нацпроекта "Производительность труда" достиг 17 млрд рублей

Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов заявил о важности дать доступ компаниям на новые рынки, в том числе дружественных стран

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Объем экспорта продукции участников национального проекта "Производительность труда" с 2019 года составил порядка 17 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов в ходе форума "Производительность 360".

"Помимо цифровизации, помимо процедуры улучшения всех производственных процессов, важно дать доступ компаниям и на новые рынки, в том числе дружественных стран. Это особенно актуально, когда перестраиваются логистические цепочки, новые рынки сбыта появляются у компаний. Благодаря совместной работе федерального центра компетенций, российского экспортного центра, у нас участники нацпроекта выходят на новые рынки. Порядка 17 млрд рублей объем товаров, который мы видим направили на продажу за рубеж", - сказал он.

Он подчеркнул, что, несмотря на небольшой объем экспорта в масштабах страны, для предприятий это первые сделки по таким экспортным операциям.

"И дальше совершенно точно этот трек будет нарастать, предприятия будут продвигать свою продукцию на новых рынках и, соответственно, увеличивать объем продаж", - отметил замминистра, добавив, что в 2022 году участники программы направили свою продукцию в Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Молдавию. А в общем объеме российского экспорта это порядка 3%.

Керефов также отдельно отметил активность предприятий Татарстана и рассказал о взаимодействии с новыми регионами.

"Отдельно хотел бы сказать, что нацпроект у нас востребован и новыми территориями. Мы подписали соглашение с Донецкой Народной Республикой. Коллеги присоединяются к реализации проекта. Также обсуждаем подходы к росту производительности и обмену опытом в сфере производительности с коллегами из Евразийского экономического союза. Договорились об обмене опытом, о совместных консультациях", - заключил замглавы МЭР.

О форуме

Форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля на площадке технопарка высоких технологий имени Башира Рамеева. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.