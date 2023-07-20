Госдума одобрила во II чтении создание международных компаний в САР в порядке инкорпорации

Законопроект разработали для возможности перевода в РФ владения активами иностранных компаний, редомициляция которых невозможна или существенно затруднена в связи с введенными недружественными государствами санкциями

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, вводящий процедуру создания международных компаний на территории специальных административных районов (САР) в порядке инкорпорации. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

Законопроект разработан для возможности перевода в РФ владения активами иностранных компаний, редомициляция которых в России невозможна или существенно затруднена в связи с введенными недружественными государствами санкциями, говорится в пояснительной записке.

Документ вводит процедуру создания международных компаний на территории САР в порядке инкорпорации. Таким международным компаниям будут доступны действующие на данный момент инструменты корпоративного управления, в том числе более гибкие подходы к организации органов управления и выпуску различных категорий акций. Учредителем компании может выступить иностранное юрлицо при условии, что созданной международной компании в течение одного года с даты ее государственной регистрации будут переданы активы такого иностранного юридического лица балансовой стоимостью не менее 800 млн рублей.

Предполагается, что международные компании, созданные в порядке инкорпорации, смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в том числе акций и долей в российских хозяйственных обществах, говорится в пояснительной записке.

Устав международной компании, созданной в порядке инкорпорации в организационно-правовой форме акционерного общества, должен предусматривать образование совета директоров (наблюдательного совета). Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) должен составлять не менее трех членов. Акции такой международной компании приобретаются учредителем в соответствии с решением о создании такой компании или размещаются среди учредителей международной компании в соответствии с договором о создании международной компании. Акции международной компании, созданной в порядке инкорпорации, считаются размещенными в день госрегистрации международной компании.

Как пояснил Гаврилов, документом закрепляется порядок формирования органов международной компании, осуществления их полномочий и принятия решений, особенности определения объема прав, предоставляемых акционерам международной компании, процедура регистрации выпуска и размещения акций международной компании. Принятые нормы позволят иностранному юридическому лицу в случае, когда его перерегистрация в качестве международной компании невозможна, создать международную компанию на территории специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае с нуля, то есть в порядке инкорпорации, указал депутат.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.