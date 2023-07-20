Дума запретила участие в работе не входящих в реестр иностранных НПО

Также внесли поправку о том, что в госреестр должны включаться все виды структурных подразделений таких организаций

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает физическим и юридическим лицам участвовать в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), не входящих в соответствующий госреестр.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в апреле членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в пакете с четырьмя сопутствующими инициативами, которые направлены на устранение пробелов в законодательстве о регулировании деятельности иноагентов и зарубежных НПО. Документ принят в первом чтении 22 июня.

Проект устанавливает, что физические и юридические лица могут участвовать в деятельности иностранной НПО на территории РФ "со дня регистрации структурного подразделения - отделения такой организации" или "со дня внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО сведений о филиале или представительстве соответствующей организации".

Ко второму чтению в законопроект было внесено несколько поправок. В частности, иностранные НПО, не внесенные в соответствующий реестр, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых подконтрольными государству организациями, только в случае, если организатор уведомит об этом Минюст за 10 дней. Также внесена поправка о том, что в реестр должны включаться все виды структурных подразделений НПО, в том числе отделения.