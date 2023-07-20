В свободную экономическую зону ЛНР вошли еще два предприятия

Ими стали Алчевский металлургический комбинат и Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал"

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Алчевский металлургический комбинат и Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал", действующие в Луганской Народной Республике (ЛНР), стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы правительства ЛНР.

"На очередном заседании правительства ЛНР одобрена очередная заявка на участие в СЭЗ для Алчевского меткомбината и Луганского завода трубопроводной арматуры "Маршал", - сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства республики 11 июля сообщали, что правительство ЛНР одобрило заявку первого предприятия региона на участие в свободной экономической зоне, им стало ООО "Стройцентр".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.