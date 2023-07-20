Госдума ввела удвоенные штрафы за повторное неисполнение предписания ФАС

Юридическим лицам будет грозить штраф в двукратном размере суммы ранее наложенного штрафа, но не более одной пятидесятой совокупной выручки правонарушителя от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, и не менее 100 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении удвоенного штрафа за повторное неисполнение предписания антимонопольного органа.

Документ внесен правительством РФ в палату парламента 7 июля 2022 года и принят в первом чтении 21 декабря. Изменения вносятся в статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая регламентирует ответственность за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего госнадзор.

Теперь невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение или невыполнение решения, предписания, если были установлены новые сроки их исполнения, повлечет дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет. Юридическим лицам будет грозить административный штраф в двукратном размере суммы ранее наложенного штрафа, но не более одной пятидесятой совокупной выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, и не менее 100 тыс. рублей.

В статье 14.32 (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения) вводится новое отягчающее обстоятельство при привлечении к административной ответственности. Им будет считаться использование лицом цифровых алгоритмов для исполнения ограничивающего конкуренцию соглашения.