Эксперт назвал нехватку персонала одной из причин снижения среднего чека ресторанов Москвы

По словам Сергея Миронова, также сказался активный набор сотрудников для работы на черноморских курортах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средний чек в ресторанах Москвы традиционно снижается летом, но в текущем году свой вклад в динамику показателя внес также дефицит квалифицированного персонала в столичных ресторанах, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Средний чек падает летом, он падает всегда. Первый фактор - люди летом меньше едят и, как ни странно, меньше пьют: все-таки горячительные напитки больше подходят зимой. Сейчас сказался еще один фактор - слабая подготовка сотрудников. Чек в Москве в основном просел из-за плохой подготовки", - сказал Миронов.

По его словам, одной из причин этого стал активный набор сотрудников для работы на черноморских курортах. "Люди уезжают туда подработать и, соответственно, в ресторанах где-то не хватает людей, и на одного официанта уже не четыре, а восемь столов", - пояснил он.

Впрочем, ситуация может улучшиться во второй половине года. "Это летний вакуум. Безусловно, осенью мы как-то решим эту проблему, но сегодня эта ситуация есть", - сказал Миронов. В целом, по его словам, для ресторанов Москвы лето - обычно сложный период из-за отъезда людей за город - началось неплохо.

"Каждый год лето для ресторанов Москвы - это провал. В этом году я бы так не сказал, Москва работает достаточно неплохо по сравнению с прошлыми годами. Конечно, это не пик сезона, не февральские или мартовские, не декабрьские выручки, но рестораны чувствуют себя неплохо", - указал Миронов.