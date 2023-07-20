В Башкирии намерены построить ЛЭП для повышения надежности электроснабжения лесных районов

В пресс-службе ООО "Башкирэнерго" отметили, что проектная стоимость строительства составляет 327,5 млн рублей

УФА, 20 июля. /ТАСС/. ООО "Башкирэнерго" заказало строительство линии электропередачи на 110 кВ в Бурзянском районе Башкирии, протяженность сетей превысит 57 км. Стоимость объекта превышает 327 млн рублей, он будет введен в эксплуатацию в конце сентября и повысит надежность электроснабжения труднодоступных населенных пунктов, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Новая ЛЭП предназначена для повышения надежности электроснабжения Бурзянского и южной части Белорецкого районов, являющихся самыми труднодоступными в Башкирии. Сегодня электроснабжение потребителей обеспечивается только по одной единственной ВЛ 110 кВ "Белорецк - Тукан - Авзян - Байназарово - Бурзян". Назрела необходимость построить резервирующую линию электропередачи", - говорится в сообщении.

Новая линия позволит проводить аварийные и плановые работы на одной из линий, не отключая подачу электроэнергии. Особенно это актуально зимой, когда провода подвержены образованию наледи, что может привести к обрывам. "Сдача высоковольтной линии электропередачи в эксплуатацию планируется в конце сентября 2023 года. Проектная стоимость строительства составляет 327,5 млн рублей. Строящаяся ВЛ существенно поднимет надежность электроснабжения потребителей Бурзянского и южной части Белорецкого районов", - добавили в компании.

Протяженность строящейся ЛЭП превысит 57 км. Всего должно быть установлено 423 опоры. Проектом предусмотрено два перехода линий через реку Белую, и четыре перехода через трассу.