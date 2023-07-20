20 июля, 13:17

Из Волгограда в Стамбул и Дубай запустят прямые авиарейсы осенью 2023 года

На маршрутах перевозчик задействует самолеты Boeing-737-800 вместимостью 189 кресел

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" осенью 2023 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы в Стамбул и Дубай из Волгограда. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Из волгоградского аэропорта увеличивается количество международных вылетов. Авиакомпания "Победа" в осенне-зимнем периоде будет выполнять прямые регулярные рейсы в Стамбул и Дубай", - сказала она.

Уточняется, что с 29 октября по средам и воскресеньям пассажирские лайнеры будут летать из Волгограда в Стамбул. Время в пути в одном направлении составит 3 часа 40 минут. А с 31 октября начнутся перелеты в Дубай, они будут выполняться по вторникам и субботам, время в пути в одном направлении - 4 часа 55 минут. На маршрутах перевозчиком будут задействованы самолеты Boeing-737-800 вместимостью 189 кресел. 

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