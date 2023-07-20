В Башкирии инвестор вложит в завод по производству пищевых волокон 5,4 млрд рублей

Предприятие будет использовать продукцию сахарных заводов региона, поставляя корма местным животноводческим хозяйствам

УФА, 20 июля. /ТАСС/. Компания "Файбер нутришн" разработала проект строительства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга" в Башкирии завода по изготовлению пищевых волокон. При инвестициях в 5,4 млрд рублей предприятие будет производить в год более 5,5 тыс. тонн клетчатки, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

"Директор компании "Файбер нутришн" Тимур Гарифуллин представил проект строительства на территории ОЭЗ "Алга" в Ишимбайском районе завода по изготовлению пищевых волокон. В его создание планируют вложить 5,4 млрд рублей. Производственная мощность составит 5,6 тыс. тонн клетчатки и 1,5 тыс. тонн пектиновых веществ в год. Их будут получать из жома сахарной свеклы и использовать в качестве компонентов при приготовлении кормов для животных", - говорится в сообщении.

Предприятие будет использовать продукцию сахарных заводов региона, поставляя корма местным животноводческим хозяйствам. При поддержке Корпорации развития Башкортостана подобрана площадка для строительства, работы начнутся летом 2024 года. Запуск запланирован в 2026 году, добавили в пресс-службе.