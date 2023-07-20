20 июля, 13:11

Турпоток иностранцев в Россию в первом полугодии снизился на 7,7%

Выездной турпоток за этот период вырос на 15%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Въездной туристический поток в Россию за первую половину 2023 года снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы не выходим на показатели допандемийные, очевидно. Но в этом году мы упадем еще и ниже прошлогодних показателей. Мы сейчас идем хуже на 7,7% по количеству поездок иностранцев в Россию", - сказал он.

Глава РСТ отметил, что для восстановления въездного туризма необходимо несколько мер. Среди наиболее важных - запуск электронной визы и платежной карты для иностранных туристов, начало безвизового группового туробмена с Китаем, сказал он.

Уманский также сообщил, что выездной турпоток из России за первое полугодие вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам года он может достичь около 10 млн поездок, ожидает глава РСТ. 

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