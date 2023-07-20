20 июля, 13:25

Минцифры с 21 июля выведет из эксплуатации свыше 15 тыс. "старых" госуслуг

В частности, речь идет об услугах ФССП, МВД, МЧС, ФТС, Росгвардии, Соцфонда России, Минобороны и других ведомств

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минцифры России - оператор портала госуслуг - с 21 июля выводит из эксплуатации несколько тысяч интерактивных форм услуг, следует из приказа на сайте министерства. По подсчетам ТАСС, их число достигает 15,3 тыс.

Как ранее отмечала в Telegram-канале эксперт по цифровой трансформации Людмила Богатырева, это касается тех форм, которые были разработаны старыми методами - без визуального конструктора услуг или механизма для вывода массовых социально значимых услуг.

Согласно приказу, не позднее 21 июля необходимо отключить интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием в соответствии с 64 приложениями к приказу.

В частности, речь идет об услугах ФССП, МВД, МЧС, ФТС, Росгвардии, Соцфонда России, Минобороны и других ведомств. В целом услуг уровня "федеральная" насчитывается 748.

Также в перечне есть муниципальные и региональные услуги. В частности, в Ростовской области "старых" госуслуг насчитывается почти 4,7 тыс. Дале идут Свердловская область с почти 2,4 тыс. и Кабардино-Балкарская Республика - 1,179 тыс. 

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