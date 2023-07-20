NRC: ФРГ может до конца года запретить применение технологий Huawei и ZTE в сетях 5G

Газета называет причиной такого решения "риски безопасности"

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Власти ФРГ могут запретить немецким фирмам использовать комплектующие китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE для развития сетей 5G уже до конца 2023 года из-за "рисков безопасности". Об этом в четверг сообщила германская газета NRC Handelsblatt.

По информации ее источников в МВД Германии, власти уже ведут переговоры с представителями германского бизнеса по поводу отказа от технологий компаний из КНР. Как считают в ведомстве, использование отдельных компонентов производства Huawei и ZTE "может повлечь за собой риски для безопасности". В случае введения такого запрета германским операторам Deutsche Telekom, Vodafone и Telef nica придется заменить китайские комплектующие "на альтернативные продукты в течение нескольких лет", пишет газета.

При этом издание отмечает, что окончательное решение еще не принято. Германские компании в ходе переговоров с МВД стремятся обеспечить для себя гарантии компенсации со стороны государства потерь, которые в случае введения запрета составят несколько миллиардов евро. В то же время действующее законодательство "не предусматривает компенсации в случае запрета <...> компонентов, важных для безопасности", напоминает газета.

В марте власти КНР выразили недовольство по поводу сообщений о возможном запрете использования китайских технологий 5G со стороны германского правительства. Посольство КНР в Берлине назвало подобное решение "поспешным и безосновательным".

В 2020 году Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории сообщества. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, лишь треть стран - членов ЕС придерживается этих предписаний. К их числу относится Франция.