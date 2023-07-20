20 июля, 13:35

"Уральские авиалинии" увеличат частоту рейсов Екатеринбург - Калининград до двух в день

По данным аэропорта Кольцово, авиакомпания является единственным перевозчиком по этому направлению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 августа увеличит частоту рейсов Екатеринбург - Калининград до двух в день в связи с популярностью направления у туристов, сообщается в Telegram-канале перевозчика в четверг.

"С 1 августа летаем Екатеринбург - Калининград и обратно до двух раз в день. Калининград настолько популярен у туристов этим летом, что мы добавили еще по одному рейсу во вторник и в пятницу", - говорится в сообщении.

По данным сайта аэропорта Кольцово, "Уральские авиалинии" являются единственным перевозчиком по направлению. Полеты совершаются ежедневно.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus. 

Теги:
РоссияКалининградская областьСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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