В Липецкой области свыше 40 фермеров станут участниками проекта "Агрегатор" в 2023 году

В пресс-службе областного правительства сообщили, что такая система позволяет с минимальными временными, трудовыми, финансовыми затратами и рисками поставлять свою продукцию в крупную торговую сеть

ЛИПЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Более 40 фермеров из Липецкой области по итогам 2023 года станут участниками проекта "Агрегатор", при помощи которого их продукция поступает в сетевые розничные магазины. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Планируется, что в нынешнем году участниками проекта "Агрегатор" станут более 40 фермеров и малых производителей, 18 из которых - получатели соцконтракта", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что проект реализуется с ноября прошлого года и уже рекомендован Советом Федерации к внедрению в других регионах страны. "Агрегатор" помог фермерам зайти на площадку крупного ретейлера, теперь их продукция поступает в 43 магазина этой торговой сети, и позволил вывести многие хозяйства из тени за счет того, что закупочная стоимость выше, чем у трейдеров", - пояснил Артамонов.

На данный момент, продолжил он, в рамках проекта уже отгружено порядка 2,5 тыс. тонн плодовоовощной продукции, более 9 тонн колбасной и мясной гастрономии и 27 тыс. единиц молочной продукции. При этом в нынешнем году в торговую сеть поставлены товары двух новых категорий - клубника и кабачок.

"Теперь фермеры получают гарантированный рынок сбыта, потребители - качественный товар по разумной цене, а регион - дополнительные налоговые отчисления", - заметил Артамонов.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщала, что в проекте уже участвуют 24 местных производителя, которые реализуют фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию. Система "Агрегатор", запущенная в пилотном режиме под патронажем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, позволяет с минимальными временными, трудовыми, финансовыми затратами и рисками поставлять свою продукцию в крупную торговую сеть. "При этом агрегатор берет на себя большинство сопутствующих вопросов - формирования крупных партий, оформления сопроводительной документации, экспертизы качества", - отметили в пресс-службе.